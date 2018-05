Touristen erkunden in der Nähe des Dorfes Großjena an der Unstrut den Max-Klinger-Weinberg. Sechs Kilometer lang ist die Weinmeile an Saale und Unstrut. Zu Pfingsten können sich Wanderer hier von Winzern das Glas füllen lassen. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa