Die Gefängnisse in Sachsen-Anhalt dürfen wieder besucht werden. Weitere Lockerungen sind geplant.

Tom Wunderlich Ist 2011 als Fotograf in den Journalismus eingestiegen. Arbeitet seit 2019 in der Online-Redaktion der Volksstimme. Zuvor war er unter anderem bei der Freie Presse in Mittelsachsen und TAG24 in Erfurt. tom.wunderlich@volksstimme.de ›

Magdeburg l Gute Nachrichten für Familien mit Angehörigen in Gefängnissen. Ab dem 25. Mai 2020 dürfen die Inhaftierten wieder besucht werden. Wie Justizministerin Anne-Marie Keding am Mittwoch mitteilte, dürften in einer ersten Lockerungsstufe Besucher Gefängnisse besuchen, welche Ehe- oder Lebenspartner sowie als Lebensgefährten und Angehörige ersten Grades zählen. Sie können von einem minderjährigen Kind begleitet werden. Besucher und Inhaftierte werden durch eine Plexiglaswand getrennt.

Justizministerin Anne-Marie Keding sagte weiter, es sei nun möglich, die Beschränkungen in Stufen maßvoll zurückzufahren. Keding: „Unser Ziel war in den ersten Wochen der Epidemie ein größtmöglicher Schutz der JVA vor Covid 19. Das funktionierte nur mit rigorosen Einschnitten beim Besucherverkehr. Das hat funktioniert, wir hatten keinen Fall eines Gefangenen, der an Covid 19 erkrankt war."

Man sei nun soweit das man Besuche wieder erlauben könne. Auch die Werkstätten würden nach und nach wieder ihren Betrieb aufnehmen. Auch Behandlungsmaßnahmen wie Suchtprävention laufen wieder an. Ebenso werden die Möglichkeiten zum Sport treiben im Freien erweitert, die Sporthallen bleiben aber noch geschlossen.

Trotzdem bleibe die Lockerung situationsbedingt. „Wir beobachten die Lage weiter. Bei positivem Verkauf, gibt es weitere Lockerungen. Bei negativem Verlauf, werden wir entsprechend gegensteuern."