Weltklasse-Torhüterin Almuth Schult: Ihre Karriere begann einst in Magdeburg

Almuth Schult (l.) am 8. November 2009 im Magdeburger Germerstadion beim Spiel der 2. Bundesliga Frauen Magdeburger FFC gegen Werder Bremen, das 1:1 ausgung.

Salzwedel - Drei Jahre lang hütete die Niedersächsin Almuth Schult das Tor an der Elbe. An ihre Zeit in Magdeburg denkt die 31-Jährige, die sich seit Jahren für den Frauenfußball stark macht, gern zurück.