Magdeburg - Professor Christoph Lohmann schaut sich das rechte Knie der Patientin, die vor ihm liegt, an. „Alles gut verheilt“, stellt der Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik in Magdeburg fest. Dann winkelt er das Bein von Doris Strutz mehrfach an und wieder zurück in die Gerade. „Prima Beugung“, stellt der erfahrene Arzt zufrieden fest.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.