Volksstimme: Können die Feuerwehren mit der Energiewende überhaupt noch Schritt halten?Frank Mehr: Das grundsätzliche Problem ist, dass die Wirtschaft etwas entwickelt und die Gefahrenabwehr in den seltensten Fällen einbezogen wird. Mit dem Institut für Brand- und Katastrophenschutz (IBK) versucht man deshalb, da den Fuß immer wieder in die Tür zu bekommen.Gelingt das auch?Leider selten. Jedes Unternehmen erhofft sich mit Entwicklungen ja einen Wettbewerbsvorteil. Oft ist die Angst aber größer, diesen zu verlieren, als die Feuerwehr von Anfang an mit ins Boot zu holen. Zum Beispiel hat man das zum Anfang auch bei der E-Mobilität nicht gemacht. Dann passierte ein Unfall, ein Feuer brach aus und schon gab es die Meldungen der Feuerwehren landauf und landab über Schwierigkeiten beim Löschen. Das hält sich hartnäckig bis heute, obwohl es gar nicht so ist. Na klar, benötigen wir mehr Wasser und haben Regeln. Aber natürlich bekommen wir das Feuer aus und wir haben gelernt, damit umzugehen.Wie gehen Sie da vor?Wir halten einen bestimmten Sicherheitsabstand ein und verwenden einen Sprühstrahl. Bei den Spannungen, die dort vorherrschen, liegt dieser zum Beispiel bei einem Meter. Die benötigte Wassermenge ist natürlich höher, weil ein größerer Kühleffekt benötigt wird und wir auch nicht immer an die Batterie kommen. In der Nachsorge ist das etwas problematischer, weil wir nicht wissen, ob sich der Akku wieder entzündet. Früher haben wir einen Pkw-Brand gelöscht, ein Abschleppunternehmen beauftragt und dann war das erledigt.Und heute?Wir weisen das Abschleppunternehmen darauf hin, dass das Fahrzeug einen Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen oder Gebäuden haben muss. Wir wissen nämlich leider nicht, wie lange eine solche Gefahr der Wiederentzündung noch besteht. Das ist ein Thema, das weiter erforscht werden muss. Und übrigens noch eins: Das nächste Problem in der Beziehung wird der Wasserstoffantrieb sein. Die Industrie entwickelt das und wir sind wieder nicht dabei. Ich kann aktuell deshalb gar nicht sagen, wie wir damit umgehen werden. Einige Feuerwehren verfügen zum Beispiel schon über einen Kühlcontainer für Elektro-Autos.Solche Container haben sich tatsächlich schon einige Feuerwehren angeschafft, um das bereits gelöschte Fahrzeug weiter zu kühlen. Wir setzen auf die Expertise von Abschleppunternehmen, die sich mittlerweile auf den Umgang mit verunfallten Elektrofahrzeugen und deren fachgerechte Entsorgung eingestellt haben. Das Fahrzeug wird von der Feuerwehr gelöscht und so lange gekühlt, bis eine Übergabe an den Abschleppunternehmer erfolgen kann.