Vor wenigen Tagen ist der erste Schnee in diesem Winter in Sachsen-Anhalt gefallen. Doch wie sah das Wetter eigentlich vor genau einem Jahr aus? Hat es auch schon geschneit, geregnet oder gab es Sonnenschein?

Erster Schnee in diesem Winter in Sachsen-Anhalt: Wie sah das Wetter vor einem Jahr aus?

Magdeburg/Halle (Saale).- Die ersten Schneeflocken sind in dieser Woche auf Sachsen-Anhalt hinab gerieselt. Auch in anderen Teilen Deutschlands fiel Schnee. Aber wie sah das Wetter vor einem Jahr im November aus?

Erster Schnee in Sachsen-Anhalt - Wie sah es im Winter 2023 aus?

Am 21. November 2023 sah das Wetter in Sachsen-Anhalt ähnlich wie im Jahr 2024 aus. Der Dienstag war ebenso stark bewölkt, jedoch lagen die Temperaturen zwischen acht und drei Grad. Kein Schnee, etwas Regen also.

Allerdings fiel im Harz in der Nacht zum 22. November 2023 der erste vereinzelte Schnee in Sachsen-Anhalt im Harz. Auch vor Glätte durch überfrierende Nässe warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Allerdings wehte, anders als 2024, lediglich schwacher Wind am 21. November 2023.

Das Jahr 2023 in Sachsen-Anhalt war laut DWD generell ungewöhnlich warm. Die Jahresmitteltemperatur lag bei 10,8 Grad statt durchschnittlichen 8,7 Grad. Der Dezember 2023 gehörte zum nassesten 12. Monat seit Messbeginn.