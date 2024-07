Bisher hat sich der Sommer in Sachsen-Anhalt nicht von seiner besten Seite gezeigt. Bis Mittwoch bleibt das Wetter allerdings sonnig. Dann drohen erneut schwere Gewitter.

Sommer in Sachsen-Anhalt kommt - aber nur bis Mittwoch

Wetter am Montag

Bis Mittwoch bliebt das Wetter in Sachsen-Anhalt sommerlich.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Montag bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt sommerlich und freundlich, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Vom Harz bis zur Altmark werde es zwar einige Quellwolken im Tagesverlauf geben, es bleibe jedoch niederschlagsfrei.

Wetter in Sachsen-Anhalt am 8. Juli: Viel Sonne, kein Regen

Die Höchstwerte liegen laut DWD bei bis zu 27 Grad. Dazu komme ein schwacher Südwestwind. In der Nacht zum Dienstag bleibe es gering bewölkt. Allerdings droht ein Temperaturrückgang auf bis zu elf Grad. Am Dienstag werde es richtig heiß bei Temperaturen über 30 Grad.

Am Mittwoch drohen allerdings ab den frühen Morgenstunden kräftige Gewitter, Starkregen, Sturm und Hagel.