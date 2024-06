Der Sommer lässt in Sachsen-Anhalt noch auf sich warten. Am Montagabend erwartet der Deutsche Wetterdienst schwere Sturmböen. Wo Gefahr droht.

Magdeburg/Halle (Saale). - Ungemütliches Wetter erwartet Deutschland in dieser Juni-Woche. "Am Dienstag stellt sich dann endgültig landesweit kühles, herbstlich anmutendes Schauerwetter ein", erklärt Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Vorher - ab Montagmittag und am Nachmittag - werde es zunehmend wolkig. Am späteren Nachmittag stehe dann leichter Regen bei starker Bewölkung an. Die Höchsttemperaturen liegen in Sachsen-Anhalt laut DWD bei 17 bis 20, im Harz bei 13 bis 17 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt am Montag: Schwerer Sturm auf dem Brocken

In den meisten Regionen im Land werde nur schwacher Wind aus westlichen Richtungen erwartet. Auf dem Brocken allerdings wird es ab den Abendstunden zunehmend stürmisch. Zeitweise drohen dort sogar schwere Sturmböen, heißt es.

Die Tiefsttemperaturen liegen bei zehn bis sieben Grad. In der zweiten Nachthälfte zum Dienstag gebe es größere Auflockerungen. Am frühen Dienstagmorgen bleibe es niederschlagsfrei. Im Tiefland droht dennoch schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind.

Das wechselhafte und für die Jahreszeit zu kühle Wetter soll den Meteorologen zufolge bis mindestens Donnerstag anhalten.