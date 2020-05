Auf die Menschen in Sachsen-Anhalt kommen einige kalte und verregnete Tage zu.

Magdeburg/Leipzig (dpa) l Auf die Menschen in Sachsen-Anhalt kommen einige kalte und verregnete Tage zu. "Die Eisheiligen machen dieses Jahr ihrem Namen alle Ehre", sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagmorgen. Am Samstag und Sonntag rechnen die Meteorologen zwar noch mit Spitzentemperaturen von etwa 24 Grad, am Samstag soll es außerdem weitgehend heiter bleiben – gerade in der Altmark könnten die Menschen am Samstag noch strahlenden Sonnenschein genießen.

Am Sonntag drängt jedoch im Tagesverlauf eine Kaltfront aus dem Süden heran, die ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter mit Windböen von bis zu 60 Kilometern mit sich bringt. Gerade in den südlichen Landesteilen könnte dabei auch teils strömender Regen auftreten.

Zum Wochenbeginn kündigt sich dann ein rapider Temperatursturz an: Am Montag sollen die Höchsttemperaturen auf sechs bis elf Grad fallen. Landesweit ist immer wieder mit Regen zu rechnen, der erst in der Nacht zum Dienstag nachlassen soll. Nachts können dabei vor allem in der ersten Wochenhälfte die Lufttemperaturen örtlich unter Null Grad fallen und ab Dienstagnacht ist auch Bodenfrost möglich.

Im Wochenverlauf soll es dann wieder wärmer werden: "So langsam klettert der Thermometerstand wieder nach oben", sagte die Sprecherin des DWD. So könnten die Temperaturen zum Ende der kommenden Woche auch wieder über 20 Grad steigen.