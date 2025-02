Trotz eisiger Temperaturen zeigt sich Anfang Februar in Sachsen-Anhalt oft die Sonne. Auch in den kommenden Tagen bleibt es meist trocken. Wie das Wetter wird.

Magdeburg/Halle (Saale). - Die neue Woche beginnt in Sachsen-Anhalt kalt, aber freundlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, gibt es am Montagmorgen verbreitet Frost. Tagsüber bleibt es meist gering bewölkt, mit längeren sonnigen Abschnitten. Die Höchstwerte liegen bei schwachem Wind zwischen einem und vier Grad.

In der Nacht zum Dienstag klar es auf, nur vereinzelt erwartet der DWD Nebel. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu minus sieben Grad ab. Der Wetterdienst warnt vor Frost.

Am Dienstag bleibt es erneut niederschlagsfrei. Die Temperaturen klettern auf bis zu sieben Grad an. In der Nacht zu Mittwoch ziehen im Verlauf einige Wolkenfelder von Westen her über Sachsen-Anhalt auf. Es bleibt jedoch niederschlagsfrei, bei Tiefstwerten von bis zu minus fünf Grad.

Am Mittwoch erwartet der DWD viele Wolken und gelegentlichen Regen bei Temperaturen zwischen zwei und sieben Grad. In der Nacht zu Donnerstag nimmt der Regen ab, es bleibt jedoch bei Tiefstwerten von bis zu minus zwei Grad stark bewölkt.

Am Donnerstag wird kein Niederschlag erwartet. Die Temperaturen klettern auf bis zu sechs Grad an. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus drei Grad.