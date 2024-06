Der Sommer lässt in Sachsen-Anhalt noch auf sich warten. Auch am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst stürmische Böen im Land. Wo Gefahr droht.

Ungemütliche Juni-Woche: DWD warnt vor stürmischen Böen in Sachsen-Anhalt

Wetter am Dienstag

Magdeburg/Halle (Saale). - Ungemütliches Wetter erwartet Deutschland in dieser Juni-Woche. Bereits am Montag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schweren Sturmböen. Der Trend setzt sich nun auch am Dienstag fort.

Sturmböen in Sachsen-Anhalt am Dienstag

Die Höchsttemperatur liegt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes tagsüber bei bis zu 18 Grad. Vereinzelt werden laut den Wetterexperten auch stürmische Böen erwartet, insbesondere auf dem Brocken weht ein starker Wind.

Im Norden Sachsen-Anhalts ist mit Schauern zu rechnen, teilweise sind kurze Gewitter möglich. Die Nacht bleibt hingegen trocken, die Temperaturen sinken voraussichtlich auf bis zu vier Grad.

So wird das Wetter am Mittwoch in Sachsen-Anhalt

Auch am Mittwoch bleibt der Himmel laut DWD bewölkt. Ab dem Mittag sind einzelne Regenschauer und auch Gewitter möglich. Mit bis zu 18 Grad bleibt es im Tagesverlauf weiterhin eher frisch und nachts fallen die Temperaturen auf bis zu vier Grad.

Das wechselhafte und für die Jahreszeit zu kühle Wetter soll den Meteorologen zufolge bis mindestens Donnerstag anhalten.