Ab Mitte der Woche wird es kälter in Sachsen-Anhalt. Sogar Schnee droht. So wird das Wetter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Anfang März ist der Frühling nach Sachsen-Anhalt gekommen. Das ändert sich im Verlauf der Woche allerdings. Nachts bleibt es weiterhin frostig. Sogar Schnee und Glätte drohen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Frühlingshafte Temperaturen am Tag, nachts Schnee

Am Dienstag bleibt es am Vormittag nebelig trüb. Nach der Wolkenauflösung gegen Mittag zeigt sich auch mal die Sonne über Sachsen-Anhalt. Am Nachmittag sind in der Südhälfte des Landes örtliche Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad an. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es stark bewölkt. Vereinzelt droht Regen und Frost bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Am Mittwoch erwartet der DWD dann erneut Regen und viele Wolken bei Temperaturen von bis zu zehn Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Auch Schneefall ist bei Temperaturen zwischen zwei und minus drei Grad möglich. Es herrscht Glättegefahr und örtlich droht Nebel.

Am Donnerstag ist es stark bewölkt. Zeitweise regnet und schneit es bei Werten zwischen einem und neun Grad. In der Nacht zu Freitag droht dann erneut Regen und je nach Höhenlage Schnee bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Am Freitag selbst droht im Oberharz Schnee, in den anderen Teilen Sachsen-Anhalts Regen bei Temperaturen zwischen minus zwei und sieben Grad. In der Nacht zu Samstag bleibt es stark bewölkt. Lediglich in der Altmark lockert es sich auf. Der Wetterdienst warnt vor Schnee und Regen bei Temperaturen zwischen minus drei und minus einem Grad. Es herrscht Glättegefahr.