Magdeburg/Halle (Saale). - Es wird kalt in Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die zweite Februarwoche sogar vor Frost, Glätte, Schnee und gefrierendem Regen.

Lesen Sie auch: Schlechte Luftqualität in Sachsen-Anhalt – Worauf Sie jetzt achten müssen

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor Glättegefahr und Frost

Lesen Sie auch: Was die Dauercamper am Süßen See in Seeburg im Winter auf dem Zeltplatz schätzen

Schneefall und gefrierender Regen zur Wochenmitte in Sachsen-Anhalt

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt und teils nebelig, bei Höchstwerten zwischen minus drei und null Grad. Es droht Schneeregen oder bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu minus acht Grad ab. Ab und an erwartet der DWD dann leichten Schneefall in Sachsen-Anhalt. Der DWD warnt bis Freitagmorgen vor Glätte, Nebel und Frost.

Am Freitag selbst wird erneut Schneefall erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und null Grad. Im Tagesverlauf lockert es sich über der Altmark etwas auf. In der Nacht zu Samstag bleibt es dann vorerst bedeckt. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus sechs Grad ab.

Am Samstag bleibt es trotz zahlreicher Wolken meistens trocken. Vereinzelt werden aber Schneeschauer erwartet. Die Höchstwerte liegen am Tag zwischen einem und minus zwei Grad. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen erneut auf bis zu minus neun Grad ab.

Am Sonntag selbst zeigt sich nach der Auflösung des Nebels auch mal die Sonne über Sachsen-Anhalt. Es bleibt meist trocken, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. In der Nacht zu Montag sinken die Tiefstwerte auf bis zu minus zehn Grad ab. Es bleibt immerhin niederschlagsfrei.