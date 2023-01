In den vergangenen Tagen ist es in Sachsen-Anhalt wieder kälter geworden. Die Temperaturen bewegen sich rund um den Gefrierpunkt. Wie das Wetter am Wochenende wird und wo es am Freitag glatt werden kann.

DWD warnt vor Glätte in Sachsen-Anhalt - Frost, Schnee und Regen am Wochenende

Am Freitag kann es in Teilen Sachsen-Anhalts glatt werden.

Halle (Saale)/DUR/dpa - Der Winter ist zurück: In den vergangenen Tagen haben sich in Sachsen-Anhalt wieder frostige Temperaturen eingestellt. Mit Schnee, Frost und Glätte wird das Wetter auch am letzten Januarwochenende in Sachsen-Anhalt winterlich. Die Temperaturen bewegen sich dabei um den Gefrierpunkt. Dabei kann es auch mal glatt werden.

Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb am Freitagvormittag vor Glätte. Besonders im Burgenlandkreis und im Saalekreis sollten Autofahrer und Fußgänger vorsichtig sein. Es besteht eine Gefahr durch Reif und Eis, Eisbruch oder Glatteis.

Zwar ist es am Freitag zunächst bedeckt, wie der DWD in Leipzig mitteilte. Jedoch gibt es bei maximal ein bis drei Grad zeitweise etwas Sprühregen, im Harz bei minus vier bis null Grad leichten Schneefall. Dabei kann es glatt werden. In der Altmark lockert es während des Tages ein wenig auf.

Der Samstag und Sonntag werden der Vorhersage zufolge meist stark bewölkt. Allerdings bleibt es bei null bis zwei Grad meist niederschlagsfrei. Im Harz sollen es minus zwei bis null Grad werden. Für den Sonntag werden ein bis vier, im Harz um null Grad vorhergesagt. Es weht ein mäßiger, teils auch frischer Wind aus Südwest.