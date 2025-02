Neben viel Sonnenschein erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in dieser Woche frostige Temperaturen. Zum Wochenende soll jedoch ein Umschwung erfolgen. So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt.

Viel Sonnenschein und frostige Temperaturen: So wird die Woche

Wetter in Sachsen-Anhalt

In dieser Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst in Sachsen-Anhalt viel Sonne, aber auch frostige Temperaturen und teilweise Nebel.

Magdeburg/Halle (Saale). Mitte Februar zeigt sich der Winter in Sachsen-Anhalt von seiner frostigen Seite. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können die Temperaturen in den kommenden Nächten gebietsweise auf bis zu minus 18 Grad fallen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Viel Sonne und Temperaturen bis zu minus 18 Grad

Am Dienstag rechnet der DWD mit viel Sonnenschein. Die Temperatur klettert knapp über den Gefrierpunkt mit Höchstwerten von einem Grad. In der Nacht zu Mittwoch geht die Temperatur bei wolkenlosem Himmel wieder zurück auf bis zu minus 14 Grad. In den Harztälern kann es bis zu minus 18 Grad kalt werden, im Oberharz weht ein auflebender Südostwind.

Auch am Mittwoch rechnet der DWD nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder mit einem wolkenlosen Himmel und Tageshöchsttemperaturen bis drei Grad. Die Nacht zu Donnerstag bleibt weitgehend klar, allerdings gehen die Temperaturen zurück auf minus sechs bis minus zwölf Grad.

Am Donnerstag ist es vorerst vorbei mit der Sonne: Von Westen zieht ab dem Mittag eine dichte Bewölkung auf, es soll aber niederschlagsfrei bleiben. Die Temperatur-Höchstwerte liegen zwischen drei und sechs Grad, im Harz zwischen null und drei Grad. In der Nacht zu Freitag ist mit einer starken Bewölkung zu rechnen, nach Mitternacht kann es zu leichtem Regen kommen. Hier warnt der DWD vor Glatteisgefahr! Die Tiefstwerte liegen bei plus zwei und minus einem Grad.

Der Freitag bringt starke Bewölkung und stellenweise leichten Regen. Zu Tagesbeginn ist vereinzelt mit Glatteis zu rechnen. Zum Start des Wochenendes geht die Bewölkung am Nachmittag zurück und es soll niederschlagsfrei bleiben. Auch die Temperaturen werden bei neun bis zwölf Grad deutlich milder. Auf dem Brocken wehen bis in die Nacht zu Samstag hinein stürmische Böen. Die Temperatur geht landesweit auf vier bis null Grad zurück. Dünne Schleierwolken sogen dafür, dass es niederschlagsfrei bleibt.