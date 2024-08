Das Wetter in Sachsen-Anhalt schwenkt um: Nachdem es bis Donnerstagnachmittag noch hochsommerlich war, ziehen am Abend Gewitter übers Land und sorgen für Abkühlung. Am Freitag kann es in Teilen des Landes ungemütlich werden.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich in dieser Woche zunächst noch hochsommerlich heiß und ab Donnerstagabend dann mit regionalen Gewittern und deutlicher Abkühlung.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitag eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4 für folgende Regionen in Sachsen-Anhalt veröffentlicht:

Altmarkkreis Salzwedel (bis 8.45 Uhr)

(bis 8.45 Uhr) Kreis Börde (bis 8.45 Uhr)

(bis 8.45 Uhr) Kreis Harz - Tiefland (bis 8 Uhr)

(bis 8 Uhr) Kreis Harz - Bergland (Oberharz) (bis 8 Uhr)

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung verlängert oder auf andere Regionen ausgeweitet wird.

Darüber hinaus hat der DWD eine amtliche Warnung vor Gewitter in Sachsen-Anhalt für folgende Regionen herausgegeben:

Kreis Stendal

Die Warnung gilt aktuell bis Freitag, 30.08.2024, 9 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung verlängert oder auf andere Regionen ausgeweitet wird.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Freitag

Am Freitag dann viele Quellwolken, vereinzelt Schauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von Nord nach Süd zwischen 22 und 28, in Anhalt bis 30 und im Harz zwischen 21 und 24 Grad Celsius.

Abseits von Schauern und Gewittern schwacher Wind um Nord. In der Nacht zum Samstag im Süden wechselnd bis stark bewölkt, dabei einzelne Schauer und Gewitter. Tiefstwerte zwischen 17 und 10 Grad, am kühlsten in der Altmark. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.