Wetter in Sachsen-Anhalt Warnung vor Glätte wegen Extremwetterlage: Vorhersage für das Wochenende

In der zweiten Januarwoche kommt der Winter zurück nach Sachsen-Anhalt. Schnee, Glätte und Eis sorgen die Woche bereits für Chaos. So soll das Wetter am Wochenende werden.