In Sachsen-Anhalt drohen im August neben Hitze auch schwere Gewitter. Ab Dienstag werden die Unwetter erwartet.

In Sachsen-Anhalt droht ab Dienstag extreme Hitze. Der DWD warnt zudem vor Unwettern.

Magdeburg/Halle (Saale). - Ist das Wetter in Sachsen-Anhalt seit dem Wochenende zwar heiß, aber niederschlagsfrei, ändert sich die Lage jedoch ab Dienstag.

Bei Temperaturen von bis zu 34 Grad herrscht Unwettergefahr. Am Nachmittag und Abend steigt vor allem im Harz die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Für folgende Regionen in Sachsen-Anhalt gibt es eine Hitzewarnung des DWD (gilt am Dienstag von 11 bis 19 Uhr):

Magdeburg

Dessau-Roßlau

Halle

Altmarkkreis Salzwedel

Anhalt - Bitterfeld

- Börde

Burgenlandkreis

Harz

Jerichower Land

Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Salzlandkreis

Landkreis Wittenberg

Landkreis Stendal

Wetter in Sachsen-Anhalt: Warnung vor Gewitter und Hitze

In der Nacht zu Mittwoch lockert das Wetter wieder auf, es besteht nur geringes Schauer- und Gewitterrisiko, so der DWD. Ab Mittwochmittag erhöht sich die Unwettergefahr erneut. Teils ist sogar Starkregen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 33 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag dann viele Wolken, gebietsweise durchziehende Schauer, anfangs auch teils kräftige Gewitter. Und auch am Donnerstag selbst drohen örtliche Schauer und Gewitter bei Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad. In der Nacht zu Freitag beruhigt sich das Wetter wieder.