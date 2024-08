Gewitter, Sturmböen, Blitze und Starkregen drohen in der zweiten Augustwoche in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Ab Mittwochnachmittag wird es ungemütlich im Land. Von Westen her ziehen Schauer und Gewitter über Sachsen-Anhalt hinweg. Auch Starkregen ist möglich.

Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 31 Grad. Der Deutschen Wetterdienst (DWD) warnt zudem vor Hagel und Sturmböen in Untwetternähe.

In der Nacht zu Donnerstag beruhigt sich die Situation laut dem DWD wieder, trotzdem sind noch örtliche Gewitter möglich.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter, Unwetter, Sturm und Starkregen erwartet

Am Donnerstag wird es dann bei zu 26 Grad einen Wechsel von Wolken und Sonnenschein geben. In der Nacht zu Freitag ziehen erneut Wolken auf, so der DWD. Am Freitag ist in Sachsen-Anhalt wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Auf dem Brocken droht Sturm. Auch in der Nacht zu Samstag bleibt es stark bewölkt bei einzelnen Schauern und Tiefsttemperaturen um die 14 Grad.