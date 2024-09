Die vergangenen Tage sind vor allem in den Nächten besonders kalt gewesen. Teils lagen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt nur noch knapp über dem Gefrierpunkt. Nun drohen Gewitter.

Wetterdienst erwartet Gewitter am Donnerstag in diesen Regionen

Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Donnerstag droht nach teils neblig-trüben Beginn am Mittag ein Wechsel von Sonne und Quellwolken, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Örtlich seien auch Schauer und zwischen Harz und Burgenland auch Gewitter möglich.

Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 24 Grad. In der Nacht zu Freitag kühlt es sich auf bis zu acht Grad ab.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Temperaturen von bis zu 24 Grad erwartet

Am Freitag beruhigt sich das Wetter in Sachsen-Anhalt wieder. Es bleibt laut DWD bei Höchsttemperaturen um 24 Grad trocken. In der Nacht zu Samstag drohen dann erneut Nebelfelder bei Temperaturen zwischen elf und sieben Grad.

Am Samstag selbst nach morgendlicher Dunst- und Nebelauflösung heiter und trocken. Ein Temperaturanstieg bis zu 24 Grad folgt laut dem DWD.

Am Sonntag dann ähnliches Wetter wie am Samstag.