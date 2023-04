Sachsen-Anhalt stehen frühlingshafte Tage bevor. Bis zu 21 Grad werden es am Samstag. Doch die Freude hält nicht lange an.

Sonne satt - dann kommt das „Kälte-Ei“: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende

Blauer Himmel und Sonnenschein: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende.

Halle (Saale)/MZ - Der April ist bisher von echtem Schmuddelwetter geprägt. Wind, Wolken und Regen zählen zu den alltäglichen Begleitern. Von der Sonne fehlt oft jede Spur. Das könnte sich am Wochenende nun ändern.

In Sachsen-Anhalt wird es sonnig, vor allem im Osten

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prophezeit bereits für den Freitag steigende Temperaturen bis zu 19 Grad Celsius und Sonnenschein. Am Samstag wird es dann so richtig frühlingshaft. In einzelnen Gebieten sollen es laut DWD-Berechnungen vom Donnerstag bis zu 21 Grad Celsius warm werden. Vor allem der Osten Sachsen-Anhalts profitiert von der angekündigten Sonne. Zwar kommen in Halle und dem Landkreis Wittenberg hin und wieder ein paar Wolken durch. Im Schnitt soll es aber an die sieben Sonnenstunden geben.

Auch in Bernburg (Salzlandkreis) erwarten die Meteorologen größtenteils einen blauen Himmel. Am Samstagabend soll sich dieser jedoch wieder zuziehen. Ähnlich wird es in Wernigerode (Harz) und Sangerhausen (Mansfeld-Südharz). Die Temperatur steigt zwar bis auf 20 Grad Celsius, doch die Sonne wird vermehrt von Wolken bedeckt. „Spätestens am Samstagnachmittag kommt die Wetteränderung“, verkündet Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal „wetter.net“.

Lesen Sie auch: Müde bis glücklich: Das macht der Frühling mit dem menschlichen Körper

Nicht von Dauer - Meteorologe warnt vor Temperatursturz

In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen auf bis zu acht Grad Celsius. Laut DWD könne es in manchen Gebieten zu etwas Regen kommen.

Und auch die Vorhersage für die dann kommenden Woche deutet eher auf das altbekannte Schmuddelwetter hin. Die Tage werden geprägt von einer dichten Wolkendecke. Vereinzelt soll es regnen und gewittern. Die Temperaturhöchstwerte bewegen sich zwischen zehn und 15 Grad Celsius. „Der Frühling kommt einfach nicht so wirklich auf Touren. Deswegen sollte man den Freitag und Samstag wirklich genießen“, empfiehlt Meteorologe Jung. „Danach geht es schon wieder steil bergab“, so Jung.

Schuld daran ist aus Sicht des Meteorologen ein „Kälte-Ei“, das sich über Deutschland legt und für schlechtes Wetter sorgt. In einigen Gebieten Deutschlands sollen sogar Schneeflocken fallen. Laut bisherigen Vorhersagen bleibt Sachsen-Anhalt davon aber verschont. Die kurze Hose bleibt also – bis auf einen kleinen Wochenendausflug – erstmal noch im Schrank.