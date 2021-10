Wetter in Sachsen-Anhalt: Frost in der Nacht und Sonne am Tag

Magdeburg/Leipzig/dpa/sa - Auf die Menschen in Sachsen-Anhalt kommen milde Herbsttage und kalte Nächte zu. Wegen eines Hochdruckgebiets über Südosteuropa soll es landesweit trocken und in weiten Teilen sonnig bleiben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Im Tagesverlauf kann es demnach bis zu 18 Grad warm werden. Nachts sollen die Temperaturen allerdings auf wenige Grad über dem Gefrierpunkt fallen, sodass mit Bodenfrost zu rechnen ist.

Am Freitag bleibt es tagsüber unverändert mild, es könne "sogar noch einen Ticken sonniger" werden, wie der DWD-Sprecher sagte. Nach morgendlichem Nebel werden dann tagsüber wieder Spitzentemperaturen um die 18 Grad erwartet. In der Nacht kühlt es voraussichtlich wieder soweit ab, dass Frost in Bodennähe nicht auszuschließen ist.