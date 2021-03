Der Dienstag startet wolkig im Westen und mit vereinzelt Wolkenlücken und Sonne im Nordosten Sachsen-Anhalts.

Magdeburg (dpa) l Der Dienstag startet wolkig im Westen und mit vereinzelt Wolkenlücken und Sonne im Nordosten Sachsen-Anhalts.

Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, fällt in den Mittagsstunden der erste Niederschlag: Im Harz und in Höhenlagen über 400 Meter als Schnee, in tieferen Lagen als Regen.

Die Temperaturen liegen verbreitet zwischen 5 und 7 Grad, im Harz bei maximal 0 bis 3 Grad. Im Tagesverlauf zieht das Regentief laut Vorhersage ab und es wird von Nordwesten her trocken.

In der Nacht sinken die Temperaturen in den Frostbereich auf minus 1 bis minus 4 Grad. Der DWD warnt vor glatten Straßen durch auf dem Boden gefrierenden Regen.