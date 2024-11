Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird ungemütlich. Am Donnerstag droht Schneefall. Wo sogar Orkanböen werden erwartet.

In der letzten Novemberwoche wird das Wetter in Sachsen-Anhalt wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). - Für Sachsen-Anhalt erwarten die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der letzten Novemberwoche Aprilwetter.

Am Montag waren es noch bis zu 17 Grad. Ab Donnerstag verschlechtert sich das Wetter wieder. Sogar Orkanböen drohen.

Sturmwarnung für Sachsen-Anhalt: Hier gilt es aufzupassen

Der DWD hat eine Sturmwarnung für Sachsen-Anhalt herausgegeben. Die Warnung für Sturmböen der Stufe 2 von 4 gilt am Donnerstag in der Zeit von 0 bis 16 Uhr, kann jedoch noch verlängert werden.

Altmarkkreis Salzwedel

Landkreis Stendal

Landkreis Börde

Stadt Magdeburg

Jerichower Land

Salzlandkreis

Landkreis Harz

Anhalt-Bitterfeld

Kreis Wittenberg

Stadt Dessau-Roßlau

Stadt Halle (Saale)

Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Burgenlandkreis

Sturmböen von bis zu 85 km/h sind möglich. Auf dem Brocken drohen sogar extreme Orkanböen von bis zu 130 km/h. Es besteht die Gefahr vor herabstürzenden Ästen und umherfliegenden Gegenständen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Orkan auf dem Brocken, Schnee ab Donnerstag im Harz

Am Donnerstag sinkt die Schneefallgrenze auf circa 700 Meter ab. Oberhalb dieser Marke fällt Schnee oder Schneeregen, unterhalb gibt es laut DWD flächendeckenden Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu neun Grad, im Harz deutlich kälter.

Gebietsweise drohen Sturmböen in Sachsen-Anhalt. Auf dem Brocken herrschen weiterhin Orkanböen. Im weiteren Verlauf des Nachmittags nimmt der Wind laut DWD ab.

In der Nacht zu Freitag fällt zunächst im Harz noch etwas Schnee. Die zweite Nachthälfte bleibt laut DWD niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus einem Grad ab. Der Wetterdienst warnt vor Glätte.

Am Freitag lockert sich das Wetter ab Nachmittag auf. Es bleibt meist niederschlagsfrei bei Temperaturen von bis zu sechs Grad. In der Nacht zu Samstag sinken Tiefstwerte auf bis zu minus drei Grad ab.

Am Samstag selbst erwartet der DWD keinen Niederschlag. Die Temperaturen steigen auf bis zu sechs Grad an. In der Nacht zu Sonntag droht Nebel. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen auf bis zu minus drei Grad ab. Erneut droht Nebel.

Am Sonntag steigen die Höchstwerte auf bis zu sechs Grad an. Der DWD sagt keinen Niederschlag voraus.