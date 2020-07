Ab Mittwoch sind auch Gewitter in Sachsen-Anhalt möglich. Symboloto: Patrick Pleul/dpa

Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt zunächst trocken. Ab Mittwoch drohen Gewitter und Regen.

Magdeburg (dpa) l Den Menschen in Sachsen-Anhalt stehen regnerische Tage bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es zwar am Dienstag tagsüber zunächst noch trocken bei Temperaturen von 25 bis 29 Grad. Es ziehen jedoch vermehrt Wolken auf. Am Abend kann es dann bereits einzelne Schauer im Westen von Sachsen-Anhalt geben.

Für Mittwoch sagen die Prognosen dann zahlreiche Schauer und Gewitter voraus, die Temperaturen sinken auf 20 bis 22 Grad. Am Donnerstag und Freitag gehen die Niederschläge zurück. Es können laut DWD aber weiter Regen und Gewitter bei Höchstwerten von knapp über 20 Grad Celsius möglich sein.