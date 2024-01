Wetter Autofahrten möglichst vermeiden: Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen in Sachsen-Anhalt

Autofahrer in Sachsen-Anhalt sollten an diesem Wochenende vorsichtig sein: Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Schneeverwehungen herausgegeben. Welche Regionen betroffen sind und wie das Wetter am Wochenende wird.