In Sachsen-Anhalt ist am Freitag vielerorts mit Sturm zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Ein Sturmtief über Nordeuropa sorgt am auch am Freitag in Sachsen-Anhalt für stürmisches Wetter. In der Nacht überquert eine von einem Sturmtief über Island ausgehende schwache Warmfront die Region. Die dazugehörige Kaltfront überquert das Land am Freitag.

Der DWD meldet für Freitag in der Nordhälfte verbreitet Sturmböen, auf dem Brocken auch orkanartige Böen (Unwetter). Sonst vielerorts Windböen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regen und Sturm am Freitag

Der Tag beginnt demnach eckt und zunächst nur wenige Tropfen, ab dem späten Vormittag von Nordwest aufkommender Regen, bis zum Abend nach Südost abziehend, nachfolgend Auflockerungen. Bei mäßigem und böigem Wind um West Höchstwerte zwischen 8 und 10, im Harz zwischen 4 und 8 Grad. Auf dem Brocken schwere Sturmböen.

Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen für den Kreis Harz - Bergland (Oberharz) herausgegeben. Es sei mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h (Windstärke Bft 11) zu erwarten. Der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden. Die Warnung gilt aktuell bis Freitag, 26. Januar, 16 Uhr.

Zudem gilt am Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr eine amtliche Warnung vor Sturmböen in folgdenen Regionen Sachsen-Anhalts:

Die Warnung gilt von Freitag 08.00 Uhr bis 17 Uhr für folgende Regionen:

Kreis Harz - Bergland (Oberharz)

Kreis Harz - Tiefland

Kreis Mansfeld-Südharz

Die amtliche Warnung vor Sturmböen gilt am Freitag von 12 Uhr bis 17 Uhr zudem auch in diesen Regionen:

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Stendal

Kreis Börde

Magdeburg

Kreis Jerichower Land

Salzlandkreis

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Dessau-Roßlau

Kreis Wittenberg

Saalekreis

Halle (Saale)

Burgenlandkreis

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende

Die Nacht zum Samstag bleibt weitgehend trocken, die Temperaturen sinken auf 3 bis 1 Grad. Auf dem Brocken sind weiter Sturmböen zu erwarten. Am Samstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei maximal 6 bis 8 Grad.

Der Sonntag bietet in Sachsen-Anhalt viel Sonne, es bleibt niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 8 Grad, in der Nacht Werte um den Gefrierpunkt.