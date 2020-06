Nach teils schweren Unwettern in Sachsen-Anhalt zeigt sich das Wetter nun wieder von seiner besten Seite.

Magdeburg/Schkeuditz (dpa) l Nach den schweren Gewittern am Wochenende können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt wieder auf angenehmes sommerliches Wetter einstellen. Am Sonntag war vor allem noch der Raum Anhalt und der Süden Sachsen-Anhalts von Regen und kleineren Gewittern betroffen, wie der Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Florian Engelmann, am Sonntag in Leipzig sagte. "Aber das war alles nicht Dramatisches mehr." So seien in Schkeuditz, also am Flughafen Leipzig/Halle, 14 Liter Regen pro Quadratmeter binnen einer Stunde gemessen worden.

Zum Vergleich: Während der Unwetter am Samstag waren auf Klein Germersleben in der Börde laut DWD-Statistik in einer Stunde 53,6 Liter je Quadratmeter herabgeprasselt. Die schweren Gewitter hatten vielerorts Keller und Straßen überflutet und Bäume umstürzen lassen. In Höhnstedt im Saalekreis war ein 44-Jähriger in der Nähe eines Strommasts vom Blitz getroffen und tödlich verletzt worden.

Am Sonntag beruhigte sich die Lage laut Wetterdienst deutlich. Am Abend zeigte sich in der Altmark bereits wieder die Sonne, wie DWD-Meteorologe Engelmann sagte. Ab Montag werde es einen Sonne-Wolken-Mix geben mit Temperaturen um die 25 Grad Celsius. Die ganze Woche soll sich das Thermometer zwischen 20 und 26 Grad einpendeln. In der Nacht zum Freitag sind Gewitter möglich.