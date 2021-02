Der Schnee wird in den kommenden Tagen weniger. Die Temperaturen steigen deutlich. Foto: Annette Riedl/dpa

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird milder. Ein Sonne-Wolken-Mix kündigt dies in den nächsten Tagen an.

Magdeburg (dpa) l Der Mittwoch startet in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen örtlich mit Regenschauern, läutet dann aber ein paar milde und freundliche Tage ein. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, ist ab den Mittagsstunden mit Auflockerungen zu rechnen. Die Temperaturen liegen dann zwischen sechs und neun Grad im Tiefland und bis zu vier Grad im Bergland. Es bleibe weitgehend trocken. Die Nacht auf Donnerstag bringt wieder dichtere Wolken. In Sachsen-Anhalt kann es in der zweiten Nachthälfte etwas regnen. Die Temperaturen sinken auf vier bis zwei Grad. Auch in den Berglagen bleibt es überwiegen frostfrei bei null bis zwei Grad. Nur sehr vereinzelt fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Am Donnerstag und am Wochenende gehe der Sonne-Wolken-Mix laut DWD weiter mit Höchstwerten bis in den zweistelligen Bereich und mehr Sonnenschein.

Schlagwörter zum Thema: Sachsen-Anhalt | Wetter | Wetterbericht | Deutscher Wetterdienst | Magdeburg |