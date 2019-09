Das Wetter wird am Wochenende in Sachsen-Anhalt mild und sonnig. Archivfoto: Thomas Skiba

In Sachsen-Anhalt wird es am Wochenende warm. Zu Wochenbeginn wird es allerdings unbeständiger.

Leipzig (dpa) | Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dürfen sich noch einmal auf ein sonniges und warmes Wochenende freuen. Der wärmste Tag wird voraussichtlich der Sonntag, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag sagte. Dann steigen in Thüringen und Sachsen die Temperaturen auf bis zu 21 Grad, in Teilen Sachsen-Anhalts könnten sogar 23 Grad erreicht werden. Die Nächte bleiben hingegen kühl bei 3 bis 9 Grad.

Der Wochenbeginn sieht weniger sonnig aus. Zwar sollen die Temperaturen tagsüber bei moderaten 20 Grad bleiben, allerdings werde das Wetter unbeständiger, so der DWD-Sprecher. Von Westen her ziehen Wolken nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, vereinzelt kommt es zu Regenschauern.