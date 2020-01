Viel Regen und Wind wird am Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet. Foto: dpa

Stürmische Aussichten für das kommende Wochenende. Sachsen-Anhalt erwartet viel Regen und starker Wind.

Leipzig (dpa) l Für das Wochenende sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starker Wind und Regen angesagt.

Besonders in den Mittelgebirgen soll es heftig stürmen, aber auch im Tiefland würden starke Böen erwartet, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Freitagmorgen.

Die Temperaturen sollen am Wochenende bis in den zweistelligen Bereich gehen. Zum Sonntag hin soll es sich dann leicht abkühlen.