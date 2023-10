Am Mittwoch gehen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt deutlich zurück. Vor allem auf dem Brocken bleibt es stürmisch. Das sind die aktuellen Aussichten.

Temperatursturz in Sachsen-Anhalt: Erneut Sturmböen auf dem Brocken

Magdeburg - Am Mittwoch kühlt es in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu den vorherigen Tagen deutlich ab. Bei einem mäßigen Westwind werden Höchstwerte von 17 bis 20 Grad erwartet, im Harz 13 bis 16 Grad.

Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt größtenteils trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Auf dem Brocken wehen Sturmböen aus Südwesten.

Die Nacht zum Donnerstag wird bewölkt und windig. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 6 Grad. Am Donnerstag ist der Himmel von Wolken bedeckt, von Norden ziehen einzelne Regenschauer auf. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad, im Harz zwischen 12 und 16 Grad.

Wettervorhersage: Regen in Sachsen-Anhalt am Freitag

In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 11 bis 6 Grad. Am Freitag gibt es erneut viele Wolken, in der Altmark kann es ab dem späten Nachmittag etwas regnen. Laut DWD werden 18 bis 21 Grad Höchsttemperatur erwartet.