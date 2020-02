Zum Rosenmontag müssen Karnevalisten in Sachsen-Anhalt mit ungemütlichem Wetter rechnen.

Magdeburg/Leipzig (dpa) l Zum Rosenmontag müssen Karnevalisten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zwar mit ungemütlichem Wetter rechnen. In Gefahr sind die Umzüge laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig allerdings nicht. Nach Angaben eines Sprechers beginnt die neue Woche grau und wolkenverhangen. Doch erst in den Nachmittagsstunden ziehen von Südwesten her leichter Regen und mäßiger Wind auf. Die Temperaturen pendeln sich bei milden 10 Grad ein. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch am Dienstag.

Ab Mittwoch soll es laut aktuellen Prognosen kühler werden. Dann könnten nicht nur in den Hochlagen, sondern auch im Tiefland leichte Schneefälle möglich sein. Bis einschließlich Freitag sollen die Werte in den drei Bundesländern weiterhin zurückgehen. In den Nächten sinken sie dann deutlich unter den Gefrierpunkt. Am Wochenende soll es wieder milder werden.