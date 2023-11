Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der Nacht zum Dienstag mit teils kräftigen Sturmböen in Sachsen-Anhalt. Welche Regionen betroffen sind.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Nach einem verregneten Start in die Woche kann es am Montagabend in Teilen von Sachsen-Anhalt ungemütlich werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind in einigen Regionen des Landes Sturmböen möglich. Die aktuelle Lage im Überblick.

Amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen in Sachsen-Anhalt

Der DWD hat am Montag eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen veröffentlicht, die aktuell in folgenden Regionen Sachsen-Anhalts gilt:

Kreis Harz (Bergland) – Oberharz

Die Warnung gilt aktuell bis Dienstag, 14. November 2023, 18 Uhr. Oberhalb von 1000 Metern sind Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 km/h (Bft 10) und 120 km/h (Bft 12) möglich.

Wetter: Amtliche Warnung vor Sturmböen in Teilen Sachsen-Anhalts

Darüber hinaus gilt am Montagabend eine amtliche Warnung vor Sturmböen in folgenden Teilen von Sachsen-Anhalt:

Kreis Mansfeld Südharz

Saalekreis

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt aktuell bis Montag, 13.11.2023, 21 Uhr. Der DWD weist darauf hin, dass in den betroffenen Gebieten im Rest der Nacht eine amtliche Warnung vor Windböen besteht. Auch am Dienstag soll es vermehrt windig bleiben.