Auch am Mittwoch bleibt es in weiten Teilen Sachsen-Anhalts regnerisch. Zudem ist mit teils orkanartigen Böen zu rechnen. Die aktuellen Aussichten im Überblick.

Hochwasser-Gefahr durch Dauerregen: Warnung vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Durch neue Regenfälle ist die Hochwassergefahr in Sachsen-Anhalt noch nicht gebannt.

Magdeburg/dpa/DUR - Auf regnerisches Wetter müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Mittwoch einstellen. Bei vielen Wolken klettern die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad und im Harz auf bis zu zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mit.

Die Hochwasserlage bleibt im Mansfeld-Südharz weiterhin angespannt. (Schnitt: Bernd Stiasny, Kamera: Frank Schedwill/Steffi Rohland)

Lesen Sie auch: Mit Video: Hochwasserlage an der Helme bleibt angespannt - Innenministerin besucht Krisenregion

Es weht ein teils frischer Wind mit Wind- und Sturmböen. Auf dem Brocken ist mit orkanartigen Böen um 110 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

Unwetterwarnung: Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen für den Kreis Harz – Bergland (Oberharz) veröffentlicht, die aktuell noch bis Donnerstag, 4. Januar, 0 Uhr gilt.

Zudem besteht eine amtliche Warnung vor Dauerregen für den Kreis Mansfeld-Südharz, die aktuell ebenfalls bis Donnerstag, 4. Januar, 0 Uhr gilt.

Wetter: Amtliche Warnung vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Weiterhin gilt für den Kreis Harz – Bergland (Oberharz) eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen bis Mittwoch, 3. Januar, 22 Uhr.

Auch im Rest des Landes warnt der DWD vor Sturmböen. Folgende Regionen Sachsen-Anhalts sind betroffen:

Kreis Börde

Kreis Harz – Tiefland

Salzlandkreis

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Kreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Halle (Saale)

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt aktuell bis Mittwoch, 3. Januar, 18 Uhr.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

Die Nacht zum Donnerstag ist bedeckt mit Regenschauern bei bis zu sieben Grad, im Oberharz bis zu zwei Grad. Im Harz hält der Regen an. Es gibt mäßigen Wind und auf dem Brocken schwere Sturmböen.

Der Donnerstag bleibt stark bewölkt mit schauerartigem Regen bei bis zu neun, im Harz bis zu sieben Grad. Im Harz sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter. Insbesondere auf dem Brocken bleibt es stürmisch.