Am Wochenende sind bis zu 24 Grad in Sachsen-Anhalt drin. Foto: Stephan Jansen/dpa

Das Wetter in Sachsen-Anhalt soll am Wochenende besonders sonnig und warm werden.

Magdeburg (dpa) l Auf die Menschen in Sachsen-Anhalt kommen einige warme und sonnige Tage zu. Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen mitteilte, ist landesweit schon am Donnerstag mit Spitzentemperaturen von bis zu 19 Grad, im Harz von bis zu 15 Grad zu rechnen. In den folgenden Tagen sollen die Temperaturen dann weiter auf Werte von bis zu 24 Grad am Samstag steigen – selbst im Harz könnten dann Spitzentemperaturen von bis zu 20 Grad auftreten. Auch der Himmel bleibt weitgehend klar: Am Donnerstagvormittag ziehen aus nördlicher Richtung zwar noch einige Wolkenfelder durchs Land, ab dem Donnerstagnachmittag soll es aber tagelang weitgehend heiter bleiben.

Zum Ende der Woche erwarten die Meteorologen allerdings einen deutlichen Wetterumschwung: Am Sonntag sollen im Tagesverlauf zunehmend Wolken aufziehen, auch mit Regen und böig auffrischendem Wind aus Nordwesten rechne man. Spätestens am Montag sollen auch die Temperaturen auf etwa zehn Grad tagsüber fallen.