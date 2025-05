Wetter Sachsen-Anhalt Warnung vor Gewittern, Starkregen und Hagel rund um den Vatertag

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen über Sachsen-Anhalt Gewitter und Regenschauer auf. So wird das Wetter in der Woche rund um Himmelfahrt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird ungemütlicher. Rund um den Vatertag am 29. Mai drohen Schauer, Gewitter, Sturmböen und Starkregen.

Wetter Sachsen-Anhalt: Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen

Am Dienstag ziehen erneut Wolken auf und leichter Regen wird erwartet. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 21 Grad. Auf dem Brocken herrscht Sturm mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h. In der Nacht zu Mittwoch nimmt die Bewölkerung zu und Regen zieht auf von Westen her auf. Die Temperaturen sinken auf bis zu zehn Grad ab.

Am Mittwoch selbst bleibt es regnerisch. Neben Gewittern drohen auch Starkregen und Hagel besonders im Süden Sachsen-Anhalts. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 21 Grad. In der Nacht zu Donnerstag werden erneut Schauer und Gewitter erwartet. Diese lassen im Verlauf allmählich nach. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu acht Grad ab.

Am Donnerstag, dem Vatertag beziehungsweise Christi Himmelfahrt, bleibt es stark bewölkt bei Höchstwerten zwischen zehn und 16 Grad im Harz und 17 bis 19 Grad in den weiteren Teilen Sachsen-Anhalts. Der Wetterdienst rechnet allerdings nur mit geringem Niederschlag. Am Abend ziehen von Westen her weitere Regenwolken auf. In der Nacht zu Freitag gibt es laut DWD vereinzelten Regen bei Temperaturen zwischen zehn und acht Grad.

Am Freitag selbst regnet es am Morgen etwas. Ab Mittag lockert es sich bei Temperaturen von bis zu 20 Grad auf. In der Nacht zu Samstag sinken die Tiefstwerte auf bis zu acht Grad ab. Es bleibt jedoch weitgehend niederschlagsfrei.