Neben örtlichem Sonnenschein erwartet der Deutsche Wetterdienst viel Nebel und Glättegefahr Mitte Januar. So wird das Wetter diese Woche in Sachsen-Anhalt.

Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt herrscht Glättegefahr.

Magdeburg/Halle (Saale). - Mitte Januar zeigt sich das Winterwetter in Sachsen-Anhalt von seiner ungemütlichen Seite. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) drohen in den nächsten Tagen Temperaturen von bis zu minus fünf Grad und Glättegefahr.

Lesen Sie auch: Winter-Wetter oder Frühlings-Vorbote? Das sagen die Bauernregeln über den Januar

Wetter in Sachsen-Anhalt: Glatteisgefahr und Tiefstwerte deutlich unter dem Gefrierpunkt

Am Mittwoch selbst steigen die Temperaturen auf bis zu sechs Grad. Es bleibt jedoch bedeckt und örtlich ist mit Sprühregen zu rechnen. Auch Nebel droht stellenweise.

Lesen Sie auch: Die acht besten Wetter-Webcams im Harz – für Skisportler geeignet

In der Nacht zu Donnerstag erwartet der DWD eine geschlossene Wolkendecke über Sachsen-Anhalt. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und minus einem Grad. Erneut droht Nebel und im Harz Glättegefahr.

Auch interessant: Umfrage – Kaum jemand kommt ohne Wetter-App aus

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt, jedoch meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf bis zu sechs Grad an. Im Tagesverlauf lockert es laut DWD auf. In der Nacht zu Freitag werden erneut viele Wolken, kein Niederschlag, aber teils Nebelbildung erwartet. Im Harz klart es auf. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu minus vier Grad ab.

Am Freitag erwartet der DWD nach der Nebelauflösung wenige Wolken und gebietsweisen Sonnenschein. Es bleibt zudem niederschlagsfrei, bei Temperaturen von bis zu sechs Grad. In der Nacht zu Samstag kann es dann erneut zu dichtem Nebel kommen. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu minus fünf Grad ab.

Am Samstag selbst lockert sich die Wolken- und Nebeldecke im Verlauf örtlich auf. Die Temperaturen klettern auf bis zu sieben Grad an. In der Nacht zu Sonntag dann wieder Nebel und Tiefstwerte von bis zu minus fünf Grad.