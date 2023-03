Der DWD hat erneut eine amtliche Warnung vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt herausgegeben. Auch am Dienstag kann es in vielen Teilen des Landes windig werden.

Halle (Saale)/DUR/acs - Bereits am Montag hatte der DWD vor stürmischen Wetterbedingungen in Sachsen-Anhalt gewarnt. Auch am Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen. In vielen Kreisen und Städten des Landes soll es wieder stürmisch werden.

Die amtliche Wetterwarnung des DWD gilt von Dienstagmittag ab 12 Uhr bis Dienstagabend für folgende Landkreise und Städte:

Mansfeld-Südharz

Burgenlandkreis

Harz

Salzlandkreis

Saalekreis

Anhalt-Bitterfeld

Halle (Saale)

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Stendal

Jerichower Land

Wittenberg

Börde

Magdeburg

Dessau-Roßlau

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger, die am Montag unterwegs sind, sollten vorsichtig sein. Der DWD warnt vor Ästen oder Gegenständen, die herunterstürzen könnten.