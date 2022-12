Wetter-Warnung: Die Nacht zu Donnerstag wird in Sachsen-Anhalt eiskalt

Der Deutsche Wetterdienst warnt in ganz Sachsen-Anhalt vor einer extrem kalten Nacht mit strengem Frost. In Extremfällen sind bis zu minus 15 Grad möglich. Längere aufenthalte im Freien können lebensgefährlich sein.

In der Nacht zu Donnerstag wird in Sachsen-Anhalt vor strengem Frost gewarnt.

Sachsen-Anhalt/DUR/slo - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für ganz Sachsen-Anhalt eine amtliche Warnung vor strengem Frost veröffentlicht. In der Nacht zu Donnerstag können bis zu 15 Grad unter Null erreicht werden.

Betroffen von der Warnung sind folgende Landkreise:

Anhalt-Bitterfeld (Mittwoch 18 Uhr - Donnerstag 11 Uhr)

Burgenlandkreis (18 - 11 Uhr)

Börde (18 - 11 Uhr)

Dessau-Roßlau (18 - 11 Uhr)

Halle (Saale) (18 - 11 Uhr)

Harz (18 - 11 Uhr)

Jerichower Land (18 - 11 Uhr)

Magdeburg (18 - 11 Uhr)

Mansfeld-Südharz (18 - 11 Uhr)

Salzlandkreis (18 - 11 Uhr)

Kreis Stendal (18 - 11 Uhr)

Altmarkrreis Salzwedel (18 - 11 Uhr)

Saalekreis (18 - 11 Uhr)

Wittenberg (18 - 11 Uhr)

Die Meteorologen erwarten flächendeckend strengen Frost zwischen -8 und -12 Grad. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 Grad.

Auch tagsüber bleibt es in Sachsen-Anhalt derzeit frostig kalt. Mehr als zwei Grad unter Null werden nirgends erreicht, so der DWD.

Extreme Kälte: Es droht Gefahr für Leib und Leben

Durch die eiskalten Temperaturen droht bei längerem Aufenthalt im Freien Gefahr für Leib und Leben. Auf Dauer drohen bereits bei -5 Grad Erfrierungen.

Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt frostig - hält der Schnee bis Weihnachten?

In den kommenden Tagen bleibt es in Sachsen-Anhalt weiter frostig. Ab Donnerstag wird es jedoch wieder etwas wärmer mit Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt. Auch in den Nächsten soll es nur noch auf -9 Grad herunter gehen.

Nach dem vierten Advent sind nach den aktuelen Progosen auch wieder Plus-Grade zu erwarten. Derzeit rechnen die DWD-Meteorologen in Sachsen-Anhalt nicht mit "weißen Weihnachten".

Eine sichere Progose für Heiligabend ist jedoch erst wenige Tage vor dem Fest möglich.