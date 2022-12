Nächste Wetterwarnung: Im südlichen Sachsen-Anhalt wird es erneut eiskalt

Sachsen-Anhalt/DUR/slo - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat erneut eine amtliche Warnung vor strengem Frost herausgegeben. In der Nacht zu Samstag ist allerdings nur noch ein Teil von Sachsen-Anhalt betroffen.

Betroffen von der Warnung sind folgende Landkreise:

Burgenlandkreis (Freitag 18 Uhr - Samstag 11 Uhr)

Halle (Saale) (18 - 11 Uhr)

Teile von Mansfeld-Südharz (18 - 11 Uhr)

Der südliche Saalekreis (18 - 11 Uhr)

Die Meteorologen erwarten in diesen Landkreisen strengen Frost zwischen -7 und -12 Grad. Im übrigen Sachsen-Anhalt fallen die Temperaturen auf "nur" -3 bis -7 Grad.

Auch tagsüber bleibt es in Sachsen-Anhalt weiter frostig kalt.

Extreme Kälte in Sachsen-Anhalt: Es droht Gefahr für Leib und Leben

Durch die eiskalten Temperaturen droht bei längerem Aufenthalt im Freien Gefahr für Leib und Leben. Auf Dauer drohen bereits bei -5 Grad Erfrierungen.

Lesen Sie auch: Bei niedrigen Temperaturen – So kann obdachlosen Menschen geholfen werden

Lesen Sie auch: Eiseskälte: Hilfsangebote für Obdachlose laufen

Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt frostig - Glättegefahr am Montag

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt langsam an. Am Sonntag sind vor allem am Nordrand des Harzes wieder Plusgrade möglich. Allerdings drohen durch den Temperaturumschwung vor allem auf dem Brocken starke Sturmböen.

Am Montag droht dann Glatteis. Denn bei Plusgraden ist ab dem Mittag Regen angekündigt, der auf den noch gefrorenen Boden fällt.

Die Temperaturen steigen dann auf bis zu 8 Grad. Auf dem Brocken sind orkanartige Böen möglich.

Derzeit rechnen die DWD-Meteorologen in Sachsen-Anhalt nicht mit "weißen Weihnachten". Ganz ausgeschlossen sind Minusgrade und Niederschlag an Heiligabend aber noch nicht, so die DWD-Prognose.

Lesen Sie auch: Heiligabend im Schnee? So stehen die Chancen für eine "weiße Weihnacht"

Eine sichere Progose für Heiligabend ist jedoch erst wenige Tage vor dem Fest möglich.