Wetter in Sachsen-Anhalt Schnee, Orkanböen und Glätte am Freitag: Das Wochenende wird wieder wärmer

Der Brocken ist durch den Schneefall der letzten Tage zu einer Winterlandschaft geworden. Es drohen sogar Orkanböen. Am Wochenende steigen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt jedoch erheblich an.