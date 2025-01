In der letzten Januarwoche wird das Wetter in Sachsen-Anhalt stürmisch. Ende der Woche drohen Schneefall, Glätte und Frost.

Magdeburg/Halle (Saale). - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet neben Frost, Glätte und Schneefall Ende Januar auch teils heftige Windböen in Sachsen-Anhalt.

Wie das Wetter wird.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Viele Wolken, Regen, aber Sonnenschein

Am Mittwoch erwartet der DWD Schauer, im Harz auch mit etwas Schnee vermischt. Im Tagesverlauf klingen die Schauer ab und es lockert sich größtenteils auf. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und zehn Grad, je nach Höhenlage. Weiterhin herrschen auf dem Brocken schwere Sturmböen. In der Nacht zu Donnerstag nimmt die Bewölkung im Verlauf zu, es bleibt bei Tiefstwerten von bis zu null Grad jedoch niederschlagsfrei. Erst am Morgen wird Regen erwartet.

Am Donnerstag viele Wolken und zwischen Harz und Altmark örtlicher Regen bei Temperaturen von bis zu neun Grad. Im Süden und Osten Sachsen-Anhalt bleibt es die meiste Zeit niederschlagsfrei. In der Nacht zu Freitag drohen dann Schneeregen und Regen bei Tiefstwerten zwischen drei und minus einem Grad.

Am Freitag selbst zwischen dem Burgenlandkreis und Anhalt anfangs noch Regen, von Westen her lockert es sich im Tagesverlauf allerdings auf. Auch die Sonne lässt sich ab und an blicken. Die Temperaturen liegen zwischen minus zwei und sieben Grad. In der Nacht zu Samstag bleibt es wolkig, aber niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu minus vier Grad ab. Es herrscht Glättegefahr.

Am Samstag zeigt sich besonders in der Südhälfte neben einigen Wolken auch mal die Sonne am Himmel über Sachsen-Anhalt. Die Temperaturen klettern auf bis zu sechs Grad an. Im Harz droht allerdings Frost. In der Nacht zu Sonntag klart es auf und Nebel wird bei Tiefstwerten von bis zu minus vier Grad erwartet. Es herrscht erneut Glättegefahr.