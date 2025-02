Magdeburg/Halle (Saale). - Der Februar beginnt in Sachsen-Anhalt mit viel Kälte. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es am Donnerstag in den südlichen Teilen ungemütlich. Es wird Sprühregen erwartet. Die Temperaturen klettern auf bis zu fünf Grad an. Im Harz droht Schneeregen.

In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus ein Grad. Es bleibt stark bewölkt. Es droht durch Regen und Schneeregen Glättegefahr, besonders im Süden.

Wetter Sachsen-Anhalt: Winter kommt zurück – Frost, Glätte und heftige Minusgrade erwartet

Am Freitag bleibt es stark bewölkt. Der Wetterdienst erwartet allerdings kaum Niederschläge. Die Höchstwerte steigen auf bis zu vier Grad an. Im Harz drohen auch tagsüber schon Minusgrade. Die Nacht zu Samstag bleibt erneut niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus fünf Grad an.

Am Samstag bleibt es weitgehend niederschlagsfrei, bei Höchstwerten von bis zu fünf Grad. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen auf minus fünf Grad ab. Örtlich droht Nebel.

Am Sonntag selbst zeigt sich nach der Nebelauflösung auch mal die Sonne über Sachsen-Anhalt. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen erneut auf bis zu minus fünf Grad ab.