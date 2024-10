Sachsen-Anhalt Goldener Herbst kommt am Freitag zurück - So wird das Wetter am Wochenende

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird wechselhaft. Neben Temperaturen von bis zu 17 Grad wird es in der Nacht Frost geben.

Goldener Herbst kommt am Freitag zurück - So wird das Wetter am Wochenende

Das Wetter in Sachsen-Anhalt im Oktober wird wechselhaft.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Donnerstag bleibt es, nachdem der Nebel sich aufgelöst hat, in Sachsen-Anhalt heiter bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad. Im ganzen Bundesland weht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) schwacher Wind.

In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen dann auf bis zu sechs Grad ab. Der DWD warnt vor Nebel.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Frost in der Nacht - goldener Herbst am Freitag

Am Freitag kommt dann der goldene Herbst zurück. Viel Sonnenschein, vereinzelte Wolkenfelder erst ab Nachmittag und kein Regen erwartet Sachsen-Anhalt dann bei Temperaturen von bis zu 17 Grad. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen dann auf bis zu sechs Grad erneut ab.

Am Samstag selbst dann ähnliches Wetter wie am Freitag. Bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad bleibt es trocken. In der Nacht auf Sonntag droht dann erneut Nebel bei Tiefstwerten von bis zu sieben Grad.

Am Sonntag bleibt es meist niederschlagsfrei aber locker bewölkt bei Temperaturen bis zu 17 Grad. Diese sinken in der Nacht auf Montag auf bis zu sechs Grad ab.