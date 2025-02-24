Das Wetter zeigt sich im Dezember in Sachsen-Anhalt von seiner grauen Seite. Viele Wolken und Nebel bestimmen den Tag und auch die Nacht. Auf dem Brocken gibt es dazu noch Sturmböen.

Sturmböen auf dem Brocken! Wolken und milde Temperaturen am Dienstag

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Für die Meteorologen beginnt am 1. Dezember bereits der Winter. Dieser zeigt sich jedoch in Sachsen-Anhalt zum Wochenbeginn eher von seiner milden Seite.

Zwischen einem Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln und einem Hochdruckgebiet über Osteuropa wird laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) milde und feuchte Luft nach Sachsen-Anhalt getragen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wolken dominieren den Himmel am Dienstag

Am Dienstag, dem 2. Dezember, ist es wechselnd bewölkt. Im Südosten Sachsen-Anhalts kann es laut DWD auch längere sonnige Abschnitte geben. Es bleibt trocken bei 5 bis 7 Grad, im Oberharz um die 3 Grad. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen.

Lesen Sie auch: Droht Deutschland ein "Jahrhundertwinter"? Das ist dran an den Spekulationen

Die Nacht zu Mittwoch, dem 3. Dezember, bleibt wolkig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen –1 und 3 Grad. Es weht ein schwacher Südwind.

Wetter am Mittwoch wird heiter – In der Nacht gibt es Nebel

Ein wenig heiterer wird es am Mittwoch, dem 3. Dezember. Am Vormittag kann es lokal zu Sprühregen kommen. Ansonsten bleibt es trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad Celsius.

Lesen Sie auch: Bitte kein Brot: So helfen Sie Meisen & Co. durch den Winter

In der Nacht zu Donnerstag, dem 4. Dezember, bleibt es wolkig und niederschlagsfrei. Örtlich kann es zu Nebelbildung kommen. Die Temperaturen liegen zwischen –3 und 0 Grad.

Gelegentlicher Regen am Donnerstag – milde Temperaturen in Sachsen-Anhalt

Am Donnerstag, dem 4. Dezember, startet der Tag bewölkt, am Vormittag kann es im Harzumland gelegentlich regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad.

Auch interessant: Neue Kometen SWAN und Lemmon am Nachthimmel über Sachsen-Anhalt sichtbar

In der Nacht zu Freitag, dem 5. Dezember, nimmt die Nebelbildung immer mehr zu. Die Tiefstwerte erreichen –2 bis 0 Grad, im Harz sinken die Temperaturen bis auf –4 Grad ab.

Nebel am Morgen und Abend läutet Wochenende in Sachsen-Anhalt ein

Am Freitag, dem 5. Dezember, ist es morgens örtlich neblig und trüb. Die Temperaturen erreichen maximal 4 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 6. Dezember, wird es wolkig. Örtlich herrscht Nebel, es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen –2 und 0 Grad.