Magdeburg/Leipzig (dpa) l Das Wochenende wird kalt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Temperaturen sinken ab dem Morgen und liegen am Samstag nur noch bei vier bis sechs Grad, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag sagte. Durch den winterlichen Schub sei in den Nächten mit Frost zu rechnen. In der Nacht zu Sonntag soll es dann vielerorts frostig werden, die Temperaturen sinken auf bis zu minus vier Grad ab.

Am Sonntag bleibt es tagsüber kalt bei zwei bis vier Grad. Im Vogtland und im Thüringer Wald kann es schneien, in den anderen Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bleibt es dagegen trocken und bewölkt. Der Wochenanfang soll milder werden. Ein Hoch über dem Atlantik bringt laut DWD wärmere Luft nach Deutschland und lässt die Temperaturen wieder auf fünf bis sechs Grad klettern.