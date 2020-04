Das Wetter in Sachsen-Anhalt ist am Wochenende überwiegend sonnig. Vereinzelte Schauer sind möglich.

Magdeburg (dpa) l Das Wetter soll am Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen überwiegend freundlich werden. Nach einem warmen und trockenen Freitag seien am Samstag Temperaturen von um die 20 Grad Celsius möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag auf seiner Internetseite mit. In der Nacht zu Sonntag könne es vereinzelt Schauer geben.

Am Sonntag werde es im Tagesverlauf zunehmend sonniger. Die Temperatur steige auf maximal 17 Grad. In den Nächten bleibt es laut DWD frostig.