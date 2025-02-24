Im Harz kündigt sich am Wochenende allmählich der Winter an. In den höheren Lagen kann Schnee fallen. Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen.

Der Schnee ist in Anmarsch! Erste Schneeflocken und Glättegefahr im Harz

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Sachsen-Anhalt erlebt am Freitag nochmal einen Hauch von Frühling: Am Rande eines umfangreichen Tiefdrucksystems über dem Atlantik strömt sehr milde Luft in die Region. Ab der Nacht zum Samstag greift dann ein Tiefausläufer auf Norddeutschland über. Er bringt kühle und feuchte Luft mit sich.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Mit Wolken und Regen ins Wochenende

Der Freitag, der 14. November, zeigt sich in der Altmark sowie in der Magdeburger Börde überwiegend bedeckt und regnerisch. Im Süden ist es stark bewölkt, aber trocken. Auf dem Brocken sind bis zum Nachmittag einzelne Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen 11 bis 18 Grad, im Harz 7 bis 9 Grad. Es weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zu Samstag, dem 15. November, bleibt es stark bewölkt. Örtlich ist mit Regen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 8 Grad.

Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt: Regen, Wolken und erster Schnee im Harz

Am Samstag, dem 15. November, ziehen viele Wolken auf, gebietsweise kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad, im Harz zwischen 3 und 6 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

In der Nacht zu Sonntag, dem 16. November, bleibt es dicht bewölkt mit Sprühregen, stellenweise auch Dunst und Nebel. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad, im Harz um die 0 Grad Celsius.

Auch am Sonntag, dem 16. November, dominiert dichte Bewölkung, nur vereinzelt fällt Sprühregen. Die Temperaturen erreichen maximal 6 bis 10 Grad.

In der Nacht zu Montag, dem 17. November, verdichten sich die Wolken weiter, zeitweise regnet es. In höheren Lagen des Harzes kann der Niederschlag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Schneeregen oder Schnee übergehen. Die Temperaturen sinken auf 2 bis 4 Grad, im Oberharz bis auf 0 Grad. Der Wind bleibt schwach und weht aus Nordwest.

Wetter am Montag in Sachsen-Anhalt: Schnee und Regen erwartet

Am Montag, dem 17. November, bleibt es weiter bewölkt. Es kann einzelne Regen-, Graupel- oder Schneeregenschauer geben. Die Temperaturen liegen bei maximal 7 Grad.

In der Nacht zum Dienstag, dem 18. November, setzen sich die einzelnen Schneeregen- und Graupelschauer fort. Die Temperaturen sinken bis auf –1 Grad. Auf den Straßen kann es glatt werden.