Sachsen-Anhalt hat mit den Temperaturen vom Sommer 2019 einen neuen Rekord seit Beginn der Wetteraufzeichnungen verzeichnet.

Magdeburg l Der Juli war etwas wechselhaft, und die Sonne schien nicht ganz so ausdauernd wie 2018: Dennoch war der 2019er Sommer in Sachsen-Anhalt der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Der Deutsche Wetterdienst meldet einen Mittelwert von 20,3 Grad. Damit liegt er knapp über dem legendären 2018er Sommer.

Einen neuen Wärmerekord erlebten auch Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Im gesamtdeutschen Mittel rangiert der Sommer auf Rang drei. Für die Wetterkundler dauert die wärmste Jahreszeit vom 1. Juni bis zum 31. August. 2019 startete der Sommer gleich furios. Der Juni übertraf den bisherigen Monats-Temperaturrekord um Längen. Sachsen-Anhalts Hitzepol lag in Bernburg. Am 30. Juni kletterte das Thermometer auf 39,6 Grad – das ist Landesrekord. Einen Monat später vermeldete der Brocken ein neues Maximum: Am 25. Juli erhitzte die Sonne die Harzluft auf 29,7 Grad. So warm war es auf 1141 Meter noch nie.

Obgleich es etwas mehr regnete als im vorigen Sommer, sind die Böden wegen des wachsenden Wasserdefizits ausgetrocknet. Wegen der Ebbe ruht in der Elbe seit Wochen der Frachtverkehr. Am Pegel Magdeburg erreicht der Wasserstand kaum mehr als 50 Zentimeter. Normal sind 1,89 Meter.